Türkiye son birkaç günü yağışla geçirdi, sıcaklıklar düştü, birçok kentte yağış etkili oldu. Hatta bazı yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Sevindiren haber ise Meteorolojiden geldi. Yeni haftada sıcaklıklar yeniden artacak.

Hava yeniden ısınacak

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların tekrar artacağını, önümüzdeki iki gün içinde mevsim normallerine yükseleceğini söyledi.

Salı gününden itibaren de bölgesel hafif yağış geçişleri görülecek.

Çelik, "Salı günü yağış beklediğimiz yerler; Marmara'nın batısı ve Ege'nin batısı. Çarşamba ise İç Anadolu, Marmara, Ege, İç Akdeniz, Batı Karadeniz'de yağış göreceğiz." dedi.

Yağışlar hafta ortasında

İstanbul ve Ankara'da yağışların çarşamba gününden itibaren başlayacağını belirten Cengiz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da çarşamba günü gökgürültülü sağanak bekliyoruz. Ankara'da çarşamba sağanak, İzmir'de de salı günü gökgürültülü sağanak bekliyoruz."

Üç büyük şehirde haftanın ilk iki günü sıcaklıklar 25-27 derece dolaylarında seyredecek.

Kaynak: TRT Haber