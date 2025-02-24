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Türkiye
TRT Haber 24.02.2025 05:35

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısındaki illerde mevsim normallerine yükselecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada kar yağışı aralıklarla devam edecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı görülecek. Sıcaklık, salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısında yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Artvin, Ordu, Samsun, Kastamonu, Rize ve Sinop'ta kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

6 il arasındaki Artvin ve Rize için ayrıca turuncu kodla uyarı yapıldı. Bu iki ilin kuzeyinde yoğun kar yağışı salı gününe kadar sürecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da kuvvetli kar yağışları etkili olmaya devam ediyor.

Yeni tahminlere göre pazartesi akşam saatlerine kadar yağış etkisini sürdürecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması isteniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis görüleceği uyarısı da yapılıyor.

Ankara ve İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor

En düşük sıcaklık Başkent'te sıfırın altında 9 derece, İstanbul'da ise sıfırın altında 3 derece. İzmir'de ise salı günü sağanak bekleniyor, en düşük sıcaklık sıfır derece.

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