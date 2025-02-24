Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada kar yağışı aralıklarla devam edecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı görülecek. Sıcaklık, salı günü itibarıyla yurdun iç ve batısında yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Artvin, Ordu, Samsun, Kastamonu, Rize ve Sinop'ta kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

6 il arasındaki Artvin ve Rize için ayrıca turuncu kodla uyarı yapıldı. Bu iki ilin kuzeyinde yoğun kar yağışı salı gününe kadar sürecek.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da kuvvetli kar yağışları etkili olmaya devam ediyor.

Yeni tahminlere göre pazartesi akşam saatlerine kadar yağış etkisini sürdürecek.

Ulaşımda aksama, buzlanma, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca pus ve yer yer sis görüleceği uyarısı da yapılıyor.

Ankara ve İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor

En düşük sıcaklık Başkent'te sıfırın altında 9 derece, İstanbul'da ise sıfırın altında 3 derece. İzmir'de ise salı günü sağanak bekleniyor, en düşük sıcaklık sıfır derece.