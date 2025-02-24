Trafik kazası sonucu engelli kalmıştı, başka bir kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi yolunda Tuncay T'nin kullandığı hafif ticari araç, caddede yürüdüğü sırada Hasan Tabak'a çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yol kenarına savrulan Tabak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazanın ardından araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tabak'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde bir arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Tabak'a arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kazanın ardından Tabak'ın arkadaşının panik halde sağa sola koşuşturduğu da görüntülere yansıyor.

Annesini bebekken kaybetti ve çocuk yaşta engelli kaldı

Öte yandan altı aylıkken annesini kaybeden, 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu engelli hale gelen, kendisine bakan babası ve babaannesini de kaybedince yalnız kalan Hasan Tabak'ın "engele" yer vermediğini gösterdiği hüzünlü yaşamı 2021'de Bodrum ilçesinde AA muhabirince özel haber olarak da gündeme getirilmişti.

Tek katlı evinde yalnız yaşayan Tabak, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında yaptığı seramik ve hediyelik eşyalarla herkese örnek oluyordu.