Birçok ilde eğitime kar engeli

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi ve özel ve okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve 10 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Taşköprü, Daday, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Seydiler, Pınarbaşı, Doğanyurt, Devrekani ve Küre ilçelerinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de bugün üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bartın

Bartın Üniversitesi de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sinop

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Rize

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.

Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Amasya

Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bugün kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."

Ardahan

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildi.

Siirt

Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bugün ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Bayramören ilçesindeki tüm kademelerde bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. ​​​​​​​