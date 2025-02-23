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Türkiye
AA 23.02.2025 23:48

İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini duyurarak buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul için buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, yarın sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yarın okullarda eğitim-öğretim devam edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, kar tatiline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."

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