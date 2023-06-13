Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.06.2023 13:54

Yaz ayında 3 metrelik karla mücadele ediyorlar

Haziran ayının ortasına yaklaşmamıza rağmen hala bazı illerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kars'ın Selim ilçesinde de kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla yollarının açılması için çalışmalara devam ediliyor.

Yaz ayında 3 metrelik karla mücadele ediyorlar

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyu yürüttükleri yoğun karla mücadele çalışmalarını, haziran ayında da yüksek rakımlı yayla yollarında sürdürdü.

Geçen hafta Selim ilçesine bağlı Akçakale köyü yaylası ile Allahuekber Dağı Şehitliği'ne giderek yaklaşık 2 bin 700 rakımlı yolda çalışma yapan ekip, bugün de Tuygun köyü yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

Kar 3 metreyi buldu

Yolda, 2 kepçe ve 1 greyder ile 3 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, 2 bin 600 rakımdaki Tuygun köyü yayla yolunu da ulaşıma açarak bu sezonki karla mücadelesini sonlandırmak istiyor.

Ekibin iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı Kars
Sıradaki Haber
Samsun'da metrekareye 53 kilogram yağış düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Hollanda’da ırkçı ifadeleri nedeniyle yargılanan polis, Yabancılar Polisi Müdürü oldu
16:21
İngiltere'de COVID-19 soruşturması "salgının sonuçlarının önlenip önlenemeyeceğini" inceliyor
16:19
Almanya’da aşırı sağcı AfD, ülkede ikinci büyük parti konumuna yükseldi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı
16:15
COVID-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
16:16
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 740 sikke ele geçirildi
Elmadağ'daki patlamada şehit olan işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor
Elmadağ'daki patlamada şehit olan işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor
FOTO FOKUS
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
Göçmen kaçakçılığı operasyonundan dikkat çeken detaylar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ