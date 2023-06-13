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Türkiye
AA 13.06.2023 13:40

Samsun'da metrekareye 53 kilogram yağış düştü

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu. Samsun Valisi Samsun Dağlı, metrekareye 53 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı. Bunun tamamından fazla yağmur yağdı" dedi.

Samsun'da metrekareye 53 kilogram yağış düştü

Samsun'da sağanak sel ve taşkınlara sebep oldu. Dereler taştı, cadde ve yollar göle döndü, kaldırımlar çöktü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, Tekkeköy ilçesinde de bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Metrekareye 53 kilogram yağış düştü

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, su baskınları yaşanan Gülsan Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunarak, iş yerlerini su basan esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dağlı, gazetecilere, kentte yağışların geceden beri devam ettiğini, metrekareye 53 kilogram yağış düştüğünü belirterek, yağışlardan merkez ilçeler Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'ün etkilendiğini söyledi.

Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi
Samsun'u sel vurdu: Dereler taştı, yolları su bastı, okullar tatil edildi

"21 ihbar aldık, ekiplerimiz canla başla çalışıyor"

Sabah saatlerinde bu ilçelerdeki okulları tatil ettiklerini hatırlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Yer yer su baskınları meydana geldi. Bununla ilgili Büyükşehir, ilçe belediyelerimizin ekipleri, AFAD'ımızın ekipleri mücadelelerine, çalışmalarına devam ediyor. AFAD olarak 21 ihbar aldık, bunlara müdahale ediliyor. Bu manada can kaybımızın olmaması bizim için çok büyük şans. Tekrar Samsun'umuza geçmiş olsun diyorum ancak kamuoyundan özellikle şuna dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Yer yer yağışlar devam ediyor ve bu yağışlar şu an itibarıyla Bafra, Yakakent, Vezirköprü ve Alaçam ilçelerimizde de devam etmek. Buralara da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ekiplerimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Halkımıza, esnafımıza, buradaki hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz."

Samsun'da sağanak taşkınlara neden oldu
Samsun'da sağanak taşkınlara neden oldu

 

 

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"Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı"

Demir ise geceden sabah erken saatlerine kadar yoğun yağış gerçekleştiğini anlattı.

Metrekareye 53 kilogram yağış düştüğüne işaret eden Demir, "Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı. Bunun tamamından fazla yağmur yağdı. Ayın 5'inde de ciddi yağış almıştık. Ondan daha fazla yağmur yağdı" dedi.

"Sanayinin dışında her yerde hayat normale döndü"

Belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Büyükşehir, ilçe belediyesi, AFAD ve ilgili tüm taraflar sahada, su baskınlarına karşı elimizden geleni yapıyoruz. Sanayinin dışında her yerde hayat normale döndü. Belli noktalarda bodrum katlarda su var. Ekipler onları da tahliye etmek için çalışıyor. Sanayide de ana arterlerde suyun gitmesi için ekipler kanalları açıyor. Dükkanlara dolan suyu boşaltacağız. Akşam saatlerine kadar her şeyin normale dönmesini sağlayacağız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Demir, daha önce çalışma yapılmaması halinde bölgede 30 santimetre değil, 1 metreye kadar su baskını olabileceğini anlatarak, "Onun çok faydasını gördük. Haziran ayının tamamında yağan yağmurun 1,5-2 saatte yağdığını düşünün. Önümüzdeki dönemde burası Toybelen'e taşınacak. Burada yeni projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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