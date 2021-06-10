Kaza dün akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden otomobilin sürücüsü, bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Taklalar atan otomobilden yara almadan çıktı

Manevranın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan ve yayanın yanından geçen otomobil, kaldırıma çarparak taklalar attı. Ardından yolun sağ şeridine geçerek yeniden dört tekeri üzerinde duran otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Aracın içinden çıkan sürücü kazanın şokunu bir süre atlatamazken kazayı gören çevredeki vatandaşlar, koşarak geldi

Otomobilin yayaya çarpmamak için manevra yapıp taklalar attığı ve o esnada kaldırımda yürüyen yayanın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.