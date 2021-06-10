Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen
2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
Teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/M222SBlPX4
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