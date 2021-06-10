Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, Kuzey Makedonyalı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın geçen ay bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği anımsatıldı.
Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçisi Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı sınır dışı etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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