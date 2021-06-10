Evren Sanayi Sitesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Tamir için sanayiye getirilen bir kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç kiralandı.

Halat yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmaya çalışılan kasanın ağırlığı hesaplanmayınca vincin ön iki tekeri havalandı.

7 kişi üstüne çıkarak indirdi

Havalanan vinç, ön bölümüne çıkan 7 kişinin ağırlık oluşturmasıyla yere indi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından kamyon kasası, getirilen yeni bir vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.