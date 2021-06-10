Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da sanayi sitesindeki bir kamyonun kasası bir vinç yardımıyla kaldırılmak istendi. Ancak ağırlığa dayanamayan vincin ön tekerlikleri havada kaldı. Ağırlık yapmak için 7 işçi vincin önüne çıktı.
Evren Sanayi Sitesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Tamir için sanayiye getirilen bir kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç kiralandı.
Halat yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmaya çalışılan kasanın ağırlığı hesaplanmayınca vincin ön iki tekeri havalandı.
7 kişi üstüne çıkarak indirdi
Havalanan vinç, ön bölümüne çıkan 7 kişinin ağırlık oluşturmasıyla yere indi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından kamyon kasası, getirilen yeni bir vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
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