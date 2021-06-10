Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da susayan kaplumbağa TRT Radyo Verici İstasyonu’na sığındı
Sıcak hava doğadaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Diyarbakır'da susayan bir kaplumbağa, TRT Radyo Verici İstasyonu'na sığındı. Kaplumbağa görevlilerin verdiği suyu doya doya içti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki TRT Radyo Verici İstasyonu'nda görevli personel, bir kaplumbağanın su aradığını fark etti.
Çok susayan kaplumbağa dakikalarca görevlilerin veridiği suyu içti.
Doya doya suyunu içen Kaplumbağa, daha sonra ağaçlık alana doğru doğal ortamına gitti.
Etiketler: Diyarbakır TRT
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