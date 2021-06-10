Öğümsögüt Mahallesi’nde oturan ve 2 yaşında engelli çocuğu bulunan Seda Nur Ağkurt’a telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, eşi Celil Ağkurt'un kimlik bilgileriyle bir kuyumcudan altın ve nakit para çekildiğini söyledi.

Telefondaki kişi, gözaltına alınan Celil Ağkurt'un masum olduğunu ve söz konusu kuyumcuya operasyon yapılacağını söyledi. Ancak oprasyon için paraya ihtiyaç olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Altınlarını bozdurdu

Seda Nur Ağkurt dolandırıcıya evde altını olduğunu söyledi. Dolandırıcı, genç kadını altınları bozdurarak paraların seri numarasını almasını ve verecekleri hesaba yatırması için yönlendirdi. Seda Nur Ağkurt'tan eşini aramamasını, gelen telefonlara da bakmamasını istedi.

Telefondaki kişiye inanan Ağkurt, evdeki altınları alıp kent merkezinde kuyumcuya 28 bin liraya bozdurdu. Ardından da verilen hesaba ATM’den yatırdı.

Dolandırıcı, Ağkurt'tan evine gitmesini, eşinin sorgusunun ardından gönderileceğini söyleyerek telefonu kapattı.

Eve dönen Seda Nur Ağkurt, telefonla eşini arayarak durumu anlattı.

Dolandırıldıklarını anlayan çift, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“Telefonda telsiz sesi geliyordu”

Kendisine gelen telefonda sık sık telsiz sesi duyduğu için konuştuğu kişilerin polis olduğunu düşündüğünü belirten Seda Nur Ağkurt, "Hesaba 28 bin lira parayı yatırdıktan sonra bir daha ulaşamadım. Eşimle konuşunca da dolandırıldığımızı anlayarak karakola gidip şikayette bulunduk" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Çocuğumuzun gözleri için biriktiriyorduk”

Gözyaşları içerisinde tek çocukları 2 yaşındaki Miraç'ın doğuştan görme engelli olduğunu ve ameliyatı için gerekli 70 bin lirayı biriktirmeye çalıştıklarını anlatan Ağkurt, “Görme ihtimali için 70 bin liraya ameliyat ettirecektik. Bunun için para biriktirmeye çalışıyorduk. Evlendiğimizden bu yana yaptığımız tüm birikim gitti. Çocuğumuzun gözlerinin açılması, karanlık dünyasının aydınlanması için biriktiğimiz parayı dolandırıcılara kaptırınca umutlarımız söndü. Tek isteğimiz dolandırıcıların yakalanarak paramızın kurtarılması ve çocuğumuzun ameliyatı için umudumuzun sürmesi" dedi.

“Umutlarımızı çaldılar”

Tek birikimlerini dolandırıcılara kaptırdıklarını belirten Celil Ağkurt ise şöyle konuştu:

"Eşimi polis olarak arayıp, beni gözaltına alacakları dolayısıyla korkutmuşlar ve dolandırmışlar. O sırada ben iş yerinde çalışıyordum. Öğle arasında eşimi gidip alacaktım. Defalarca eşimi aradım ama telefonu açmadı. Hastanelere gittim bakmak için. İki saat sonra eşim aradı beni ve durumu anlattı. Dolandırıldığımızı anlayınca karakola gittik. O parayla çocuğumuzun gözleri açılacaktı. Dolandırıcılar çocuğumun ve bizim umutlarımızı, yarınlarımızı çaldılar."

Bu arada polis, Seda Nur Ağkurt'un para yatırdığı hesabın İstanbul'da olduğunu, ancak 28 bin liranın İzmir'den çekildiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.