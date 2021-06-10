Orman yangınlarıyla mücadelede tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak için teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanılıyor.

Bu kapsamda, yangın söndürme filosu teknolojik imkanlarla destekleniyor. Geçen yıldan itibaren, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, yangınların sevk ve idaresi için helikopterler ve İHA'lar kullanılmaya başlandı.

2021'de 4 İHA görevde

Bu yıl 4 İHA daha göreve başladı. İHA'lar aracılığıyla İstanbul'dan Hatay'a kadar yaklaşık 1650 kilometrelik yangına birinci derecede hassas alanlar ve KKTC ormanları gözetleniyor.

İHA'lardan sağlanacak gerçek zamanlı ve gerçek zamana yakın görüntü aktarımıyla gece-gündüz şartlarında orman yangınlarının erken tespiti, keşif, gözetleme, komuta-koordinasyon ve hasar kıymetlendirme ihtiyaçları karşılanıyor. İHA'lar yangın mevsiminde 7/24 esasına göre hizmet veriyor.

Dijital takip sistemi

İHA'ların ilettiği görüntüler, internet ağı üzerinden tablet bilgisayarlara aktarılıyor. İdare envanterinde bulunan Araç Takip Sistemi'ne entegre edilmiş, ormanlık alan ve su kaynakları gibi raster ve vektörel verilerin yer aldığı harita sisteminin de bulunduğu tablet üzerinden arazöz, iş makinesi, ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter gibi araçlar da dahil olmak üzere çalışmalar görüntüleniyor.

İHA görüntüleri üzerinden görüntü işleme ve yapay zeka ile yangın tespiti yapılabilirken alarm üretilerek kısa mesajla uyarı veriliyor.

Yangına müdahale süresi kısalıyor

İHA görüntüsündeki termal ısı kaynakları tespit edilerek, o noktaların coğrafi koordinatları ve arasındaki alan hesaplanıyor.

Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003 yılında 40 dakika olan yangına müdahale süresi 2019'da 12 dakikaya kadar indirildi. İHA gibi araçlarında kullanılmasıyla 2023 sonunda bu sürenin daha da aşağı çekilmesi hedefleniyor.