Malta Bayraklı kruvaziyer “MSC Seaview” sezon hazırlığı için Marmaris’te.

İtalyan kruvaziyer 2018’den beri denizlerde.

Gemi 323 metre uzunluğunda. 18 katlı, 154 bin grosston ağırlığında. 2 bin 66 kabin bulunuyor, 5 bin 331 yolcu alıyor.

Kruvaziyerde 11 restoran, 19 bar, cam teraslar, su parkları ve hatta teleferik var.

750 personel Marmaris'ten katılacak

Bin 450 kişinin görev yaptığı gemiye personel COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacak.

Dev gemiye personelin 750’si Marmaris Limanı’ndan katılacak.

Operasyon Sorumlusu Yetkin Baytok gemiye katılımın nasıl olacağını anlattı:

“Yüzde 95’i İstanbul Havalimanı'ndan gelip, otobüsler vasıtasıyla Marmaris Limanı'na organize ettiğimiz otobüslerle katılımını sağlıyoruz. Diğer yüzde 5 kısmı da Türk katılan personel de olup Dalaman’dan karılan personelimiz de var. Bu gemiye burada 750 tane personel katılacak. Asya ülkelerinden gelenler var, Ukrayna ve Rusya Hükümetlerinden gelenler oluyor. Tabii İtalyan Sırp, Balkan ülkeleri... Çok uluslu bir operasyon olduğunu söyleyebilirim.”

2022 seyahat rotasında da Türkiye var

Kruvaziyer 3 Temmuz’da Kuzey Avrupa seferlerine başlayacak.

Aynı geminin 2022 yılı seyahat rotasında Türkiye de yer alıyor.

Marmaris Limanı'nın büyüklüğü bu boyutta gemilerin demirlemesine ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya imkan sağlıyor. Bu devasa kruvaziyerin gelecek yıl içi yolcu dolu olarak Marmaris Limanı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Marmaris’te 6 gün kalacak olan gemi, personel ikmalinin ardından İtalya’ya dönecek.

Haber: Duygu Tuncer