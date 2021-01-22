Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 00:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan Niyazi Birinci vefat etti
[Fotoğraf: AA]
"Yavuz Bahadıroğlu" ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci İstanbul'da vefat etti.
Yazarın vefat haberini oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından duyurdu.
Birinci, ''Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun'' dedi.
Bir süredir tedavi gören 76 yaşındaki tarihçi yazar Niyazi Birinci, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktaydı.
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