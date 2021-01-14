Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi Gökler Deresi mevkiinde devriye görevi yaparken yerde yatan yaban keçisini fark etti.

Araçtan inerek yaban keçisinin yanına giden ekipler, hayvanın ıslak ve bitkin bir halde olduğunu gördü.

Jandarma personeli tarafından monta sarılan keçi bölgeye en yakın karakola götürüldü. Kurulanıp, ısıtıldıktan sonra su ve yem verilen yavru yaban keçisi ayağa kalktı.

Daha sonra bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, yavru yaban keçisinin Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

Sağlık durumu iyi olan yaban keçisinin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı açıklandı.