Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maden işçisini darp ederek öldüren sanığa 9 yıl hapis cezası
Zonguldak'ta maden işçisini darp ederek öldürdüğü öne sürülen sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya tutuklu sanık T.D. ve tutuksuz sanık Ç.Y. ile avukatlar katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.D.'ye isnat edilen suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 9 yıl hapis cezası verdi.
Heyet, Ç.Y.'nin ise beraatine hükmetti.
Maden işçisi Özcan Akçay, 13 Haziran 2020'de evine gittiği sırada Dilaver Mahallesi'nde iki kişi tarafından darp edilmiş, yaralanan Akçay, sağlık ekiplerince kaldırıldığı ve 11 gün tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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