Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yassıada önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı.

Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Burgazada' ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/j6vibVPFHL — KEGM (@kiyiemniyet) July 1, 2023