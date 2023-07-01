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Türkiye
AA 01.07.2023 19:47

Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

Yassıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Yassıada önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yassıada önlerinde makine arızasından dolayı sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı.

 

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