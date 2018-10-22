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Yaşlı sürücüye yumruklu saldırı anı güvenlik kamerasında

Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye sürücü durmadı.

Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı.

Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı.

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken, 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler: yolcu, sürücü, saldırı, midibüs
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