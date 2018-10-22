Sürücülere kış bakımı uyarısı

Yaklaşan kış mevsimi öncesi araçlarda kış bakımı çalışmaları başladı.

Sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamirlercilerinin yolunu tutarken, kışın kaza riskinin yaza göre 6 kat fazla olduğunu bildiren uzmanlar, araçların kışlık bakımının yaptırılmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Havalar soğudu, sıcaklıklar düştü. İklim şartları zorlaşmadan araçların kışlık bakımlarının da yapılması gerekiyor. Aracı kışa hazırlamak, hem güvenlik hem konfor sağlıyor.

Peki kışlık bakımda nelere dikkat etmek gerekiyor?

Soğuk hava, yağmur, kar ya da buz tutan yollar. Olumsuz hava koşulları kışın, sürücüleri fazlasıyla etkiliyor.

Kışın önemli olan motor yağı periyodik bakımı, cam suyu, antifriz ve silecek lastiği ile lastikler.

Araçlarıyla yolda kalmak ya da sorun yaşamak istemeyen sürücüler hava polen ve yağ filtresi değişimi gibi rutin bakımları yaptırmak durumunda. Fakat zorlu kış şartlarında bu bakımlar yeterli değil. Aracı iklim şartlarına hazırlamak için motor ve cam suyu antifirizin değişimi hayati önem taşıyor.

Güvenli sürüş için ilk şart

Aracı kışa hazırlarken öncelik sürüş güvenliği. Yol tutuşu ve kısa fren mesafesi için doğru lastik seçimi çok önemli. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kışlık lastikler kullanılmalı.

Sürüş güvenliğin önemli bir unsuru da sürücü görüşünün her an açık olması. Yağışların bol olduğu günlerde silecek lastiklerinin değişmesi oldukça önemli. Yenilenen silecek lastikleri daha iyi görüş sağlıyor. Kışlık bakım, güvenliğin yanısıra araç içindeki konforu da olumlu etkiliyor.

Ustalar, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını öneriyor.

Kaynak: TRT Haber/Emre Yüncü