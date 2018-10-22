Lüks otomobil ile motosikletin yarışı facia ile sonuçlanıyordu

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz hafta spor bir otomobil ile motosiklet orman yolunda yarışmaya başladı.

Bir şerit gidiş bir şerit geliş yolda yarışan araçlardan motosikleti kullanan sürücü, yolda bulunan diğer araçları geçmeye çalışırken karşı yönden gelen araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

182 kilometre hızla giden motorcu, savrulmanın etkisiyle yalpalayarak 100 metre ileride durabildi.

Olayın şokuyla motorundan inen kişi bir süre bekledi.

Daha sonra motorcu ile spor araba sürücüsü yollarına devam ettiler.

O anlar araç kamerası ve kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA