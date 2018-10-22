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Ankara’da kaçak dişçilik malzemeleri ele geçirildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gümrüklenmiş değeri 2 buçuk milyon lira olan dişçilik malzemeleri ele geçirildi.

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Ankarada kaçak dişçilik malzemeleri ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na yapılan ihbar üzerine hareket geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 3 şahsın 12 valizinde yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Valizlerde, yurda kaçak olarak sokulmak istenilen, aralarında implant, dolgu ve kaplama malzemelerinin de bulunduğu 205 bin dişçilik ekipmanı ele geçirildi.

Gümrüklenmiş değerinin 2 buçuk milyon lira olduğu belirlenen eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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