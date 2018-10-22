PTT'den "2018 Troya Yılı"na özel pul

PTT tarafından 1 Ağustos'ta "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Eserler" konulu bir pul serisi çıkarıldı.

PTT Çanakkale Başmüdürü Yaşar Öztürk, bu seriyi 1-5 Ağustos'ta düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Aynı zamanda "2018 Troya Yılı" kapsamında yeni bir çalışma yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bu çalışmamızda Çanakkale'ye özgün bir objeyi yani Troya Müzesi'ni pul haline getirdik. Bugün bu pullarımızı tanıtıyoruz. Çanakkale'nin ve Troya Yılı'nın tanıtımına katkı sağlayacağını ve çok beğenileceğini düşünüyorum" dedi.

1, 2, 4 ve 6,5 liralık pullar bulunuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı olması dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinliklerinin sürdüğünü hatırlattı.

Dokuz, 2 kurum arasındaki protokol ile bastırılan pulların Troya Müzesi'nin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını anlatarak, şöyle konuştu:

"Troya temalı pullarımız dört farklı değerde. 1, 2, 4 ve 6,5 liralık toplam 4 kategoride. Pullar, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz tarafından postaya verilecek gönderilerde kullanılacak. Diğer kurum ve kuruluşların ilimizin önemli gün ve faaliyetlerinin tanıtımına katkı sağlamak için yapacağı kişisel pul çalışmalarına da bir referans teşkil edecek. İlk etapta dört farklı değerde 10 bin pul bastırdık. Devamı da gelecek. Hem pullarımızın hem de Troya Yılı'nın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA