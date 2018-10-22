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Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

11 ilde Konya merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Farklı meslek gruplarına mensup şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 

Kaynak: AA

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