Mahalleli parke taşlarının üzerine dökülen asfalta tepkili

İstanbul Kartal'daki Atalar Caddesi'nde parke taşları döşeli olan caddeye Kartal Belediyesi tarafından asfalt döşendi.

Mahalleli duruma tepkili

Bunun üzerine mahalleli duruma tepki gösterdi. Mahalleli belediyenin farklı bir uygulama ile yolun düzeltilebileceğini düşünüyor:

"Bu yol arabalar kaymasın diye kırma taşı döşediler. Bu taşın üzerine bu asfalt olmaz. Bu taşı kaldırsınlar ondan sonra asfalt döşesinler. Yazık günahtır bu taşın metresi pahalı. Hangi akılla bu asfaltı döşediler."

Kartal Belediyesi: Karar halk oylaması sonucu alındı

Konu, sosyal medyaya da yansıyınca Kartal Belediyesi'nce bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, parke taşlarındaki deformasyon nedeniyle kazaların ve yaralanmaların yaşandığı kaydedildi. Asfalt kararının da halkoylaması sonucu alındığı belirtildi.

Muhtar: O taş kurtarılabilir ve başka yerlerde kullanılabilirdi

Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş ise, oylamanın yapıldığını ancak, mahalleli olarak asfaltı parke taşının üzerine dökülmesini istemediklerini söylüyor:

"Mahallede muhtar olarak halkta bir oylama yaptık. Bu oylamaya yaklaşık bin kişiye yakın katıldı ve bunun yüzde 81'i yapılsın kararı verdi. En sonunda başkanımız buraya asfalt döktü ama taşın üzerine asfalt dökülmesini biz yine kabul etmiyoruz. Sonuçta o taş kurtarılabilir ve başka yerlerde kullanılabilirdi."

Parke taşların sökülmeden asfalt dökülmesine sosyal medyadan tepkiler sürüyor.

Kaynak: TRT Haber