Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık M.B. ile avukatı katıldı.

Savunma yapan sanık M.B, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık M.B'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA