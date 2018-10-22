Meclisteki tüm konuşmalar stenograflar tarafından kaydediliyor

Stenograflar, yani tutanak memurları. Meclis'in hafızası onlarda gizli. Kritik zamanlarda sembolik yazılarıyla düğümleri çözüyorlar, Meclis'in çalışmasını hızlandırıyorlar. Bugünlerde aday stenograflar onların aralarına katılmak için ter döküyor. Bu özel yazıyı öğrenmeye çalışıyor. TRT Haber, stenograf adaylarının zorlu eğitimini görüntüledi.

Siyasilerin ağzından çıkan her söz kayıt altında. Genel Kurul'da, komisyonlarda, görüşmelerde. Stenograflar Meclis'te konuşulanları gece gündüz kayda geçiriyor.

Anlaşmazlığa düşüldüğünde ya da dikkat çekici bir ifade kullanıldığında hemen o tutanaklara başvuruluyor.

Konuşma hızında yazı yazmayı öğreniyorlar

Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aday stenograflar eğitimde. Konuşma hızında çabuk yazı yazmayı öğreniyorlar.

Stenograf olmak kolay değil. Öğrenilecek yüzlerce sembol var. Küçük bir şekille uzun bir cümle ifade edilebiliyor.

Bu sembolleri öğrenebilmek, konuşulanları hızla yazıya dökebilmek uzun ve meşakkatli bir eğitim gerektiriyor.

Eğitimleri 1 yıl sürüyor sonrasında 4 aşamalı sınav var

Stenograf adayları için 1 yıllık eğitim yetmiyor. Sonrasında peş peşe 4 sınavdan geçiyorlar. Tüm sınavlarda başarısını kanıtlayanlar, Meclis'te kendilerine ayrılan yere oturabiliyor.

Kaynak: TRT Haber