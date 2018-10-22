Kaşıkçı soruşturmasında tanık ifadeleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamasına üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluk görevlisi 5 Türk vatandaşının "tanık" olarak ifadesine başvuruldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

İfade işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan konsoloslukta şoför olarak çalıştığını anlatan bir tanık, savcıların kendilerine, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri, kaç yıldır çalıştıkları, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ne olduğu ve nereli oldukları" yönünde sorular yönelttiğini söyledi.

"Mesaimiz saat 09.00'da başlıyor, 15.30'da bitiyor"

Tanık, sorular karşılığında, "Kaşıkçı'nın başkonlosluğa girdiği 2 Ekim günü olağanüstü bir durum hissetmediklerini, mesaisi devam ederken konsolosluktan gönderilmediği, ekstra bir göreve gitmediği, içeri giren Kaşıkçı ve 15 kişiyi görmediği, mesailerinin saat 09.00'da başladığı ve saat 15.30'da sona erdiği, o gün de aynı şekilde mesaileri bittiği için konsolosluktan ayrıldıkları" şeklinde cevaplar verdiğini anlattı.

Gazetecilerin soruları üzerine tanık, İstanbul'dan ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi tanıdığını ifade etti.

Başsavcılıkça ifade işlemleri tamamlanan beş tanık adliyeden ayrıldı.

Kaşıkçı'nın kaybolması sürecinde yaşananlar

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu oluşturulmuştu. Ortak çalışma grubu, 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı.

Ortak çalışma grubu, 17 Ekim'de konsolosluk konutunda da inceleme başlatmıştı. Aynı gün olay yeri inceleme ekipleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasında ikinci bir arama daha gerçekleştirmişti.

Bu arada, 18 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, soruşturmanın uluslararası hukuk/teamül, anlaşma ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek titizlikle ve tüm boyutlarıyla yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyuna bilgilendirici açıklamalar Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi ise 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA