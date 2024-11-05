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Türkiye
İHA 05.11.2024 14:48

Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü

Kayseri'de halk otobüsünün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan düşen yaşlı adam, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

27 Eylül'de Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evine gitmek için halk otobüsüne binen 74 yaşındaki Şükrü Özcan koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam tedavi altına alındı.

Özcan, 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şükrü Özcan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve merhumun yakınları katıldı..

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Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü
Yaşlı adam fren yapan otobüsten böyle düştü
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