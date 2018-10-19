Yaşlı adam camide hayatını kaybetti

Sivas'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kadir Yıldız, yatsı namazını kılmak için camiye gitti.

Burada yatsı namazının sünnetini kılmaya başlayan Yıldız, rükudan kalktıktan sonrası fenalaşıp yer düştü. Yıldız’ın yere düştüğünü görenler yardıma koştu ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbi duran yaşlı adama uzun süre kalp masajı yapıldı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın ölüm anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çok muhterem biriydi"

Bülbüller Camii İmam Hatip Vekili Sertaç Yıldız, şunları söyledi:

"Kadir amcamız bizim camimizin değerli cemaatlerindendi. Severdik kendisini, çok muhterem biriydi. Kimseyi kırmaz ve üzmezdi namazlarını kılardı. Buradaydık biz olayı gördük kalp masajı yaptık. En son konuştuğu kişi de bendim, bana selam verdi."

Yaşlı adamın oğlu Abdullah Yıldız ise, "Babam düzgün iyi bir insandı. Allah ondan razı olsun. Kimseyi incitmezdi. Herkes onu çok severdi. Salih amel sahibiydi. İbadet etmeyi çok severdi. Rabbim inşallah cennetiyle mükafatlandırır" dedi.

Kaynak: İHA