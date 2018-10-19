40 ilden 400 sporcu Kahramanmaraş'ta

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 4’üncü ayağı Kahramanmaraş’ta başladı

Türkiye’nin dört bir yanından 400 sporcu, 80 teknik kadro parkurda yerlerini aldı ve bugün startı verdiler. Terörü bitirme projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu’dan yüzlerce sporcu Kahramanmaraş’a akın etti.

Ekstrem Sporları kapsamında faaliyetlerin ilki ve babası sayılan Türkiye Rafting Şampiyonası, Kılavuzlu Barajı tarihi Taş Köprü’den start aldı.

Rafting turnuvasının ilk düdüğünü Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç çalarak turnuvaların startını verdi. Dalgalı ve buz gibi suda yarışan sporcular bitiş sahasına kadar kürek çekti.

Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Yardımcı “Biz sporla terörü yenme projesi kapsamında raftingi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaymış bulunmaktayız. Bugün Doğu ve Güneydoğu’dan inanılmaz bir sporcu kitlemiz var" dedi.

Kaynak: TRT Haber - Abdullah Şanlıdağ