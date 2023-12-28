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Türkiye
AA 28.12.2023 17:13

Yaşar Okuyan Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Yaşar Okuyan Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, Okuyan ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Okuyan'ın naaşı, caminin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İyi Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Yalova'da 1949'da doğan Yaşar Okuyan, 1999-2002 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü. Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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