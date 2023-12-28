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Türkiye
TRT Haber 28.12.2023 16:56

Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerin durumu iyi

Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Mayına çarpan gemideki Türk denizcilerin durumu iyi

Karadeniz'de Tuna Nehri'ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, mayınına çarparak patladı.

Patlama sonucu 2 denizcinin yaralandığı ve bu kişilere tıbbi destek sağlandığı belirtildi.

Gemide bulanan Türklerin durumu iyi

Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gemide, görev yapan 4 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu vurguladı.

 

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