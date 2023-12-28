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Türkiye
DHA 28.12.2023 16:47

Nevşehir'de torbacı operasyonu: 71 gözaltı

Nevşehir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de torbacı operasyonu: 71 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 315 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter, 2 İHA ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 dedektör köpeğin de kullanıldığı operasyonda 71 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 272 gram esrar, 173 gram skunk, 11 hassas terazi, 32 gram bonzai, 9 adet tabanca ile çok sayıda mermi, 4 adet tüfek ve tüfeklere ait fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Şüphelilerden 39'u emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 32'si adliyeye sevk edildi.

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Nevşehir Uyuşturucu
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