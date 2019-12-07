Teknelerin avlandığı noktalar belirlendi. Bu noktalarda yapılan denetimlerle, yasalara uygun avlanıp avlanmadıkları kontrol edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ile Deniz Polisi, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için yine mesaideydi.

Teknelere çıkan ekipler, öncelikle balıkçıların evraklarını kontrol etti.

Denetimin karadaki ayağı ise, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirildi.

Denetimler hem tüketiciyi hem de balıkçıyı korumak için

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bir balığa hayatında bir kere üreme fırsatı vermemiz lazım ki sürdürülebilir bir şekilde balıkçılık faaliyetini gerçekleştirelim. Yaptığımız denetimler hem tüketiciyi korumak hem de balıkçıyı korumak için." dedi.

Ekipler, avlanan balıkların ölçülerinin yasal sınırlara uygun olup olmadığını kontrol etti. Mevzuata göre, avlanabilmeleri için, istavrit ve barbun balığının 13, hamsinin boyunun ise 9 santimetre olması gerekiyor.

Kurallara aykırı avlanmış yaklaşık 13 ton balığa el konuldu. 14 işletmeye yasal işlem uygulandı.

Haber: Ferit Demirbaş

Kamera: Samet Gençtürk