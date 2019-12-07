Doğal SİT alanları koruma ve kullanma koşulları, kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak 3'e ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Doğal Sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "kesin korunacak alanlarda" ve "nitelikli doğal koruma alanlarında" madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, bölgeye sanayi atığı dökülemeyecek.

Kesin korunacak hassas alanlarda bilimsel faaliyetler yapılabilecek.

"Nitelikli doğal koruma alanlarında", bilimsel faaliyetler dışında doğal dengeyi bozacak faaliyetlere izin verilmeyecek.

"Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında" ise doğal ve kültürel bakımdan uyumlu, düşük yoğunlukta faaliyetler ile turizm ve yerleşimlere izin verilebilecek.

Kaynak: AA