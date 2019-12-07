Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı.

Cengizer'e büyükelçi unvanı da verilerek Birleşmiş Milletler Eğitim Kültür teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Salih Mutlu Şen ise merkeze alındı.

Yerine Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Mehmet Metin Eker atandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Temsilcisi Ali Rıza Çolak da merkeze alındı, yerine Suat Hayri Aka atandı.

Kaynak: TRT Haber