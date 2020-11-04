KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu 6 aylık çalışma sonucu, kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan ve bahisten elde ettikleri geliri başkalarına ait hesaplar üzerine aktararak yasal hale getiren bahis çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi.

Çete üyelerinin 6 aydır banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin jandarma tarafından titizlikle takip edildiği ve operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

8 çete üyesi gözaltına alındı

Şafak vakti Mardin ve Balıkesir'de 7 farklı adrese jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu toplam 8 çete üyesi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon esnasında 8 telefon ile dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan çete üyelerinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.