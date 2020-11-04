Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Kuşadası Körfezinin 9,6 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Deprem, saat 5.24'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kuşadası Körfezi'nde saat 2.17'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem yerin 7,5 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 2.56 sularında ise bu kez körfez 3,5 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
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