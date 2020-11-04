Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Kuşadası Körfezinin 9,6 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Deprem, saat 5.24'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kuşadası Körfezi'nde saat 2.17'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem yerin 7,5 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 2.56 sularında ise bu kez körfez 3,5 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.