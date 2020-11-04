Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta 19 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Ulubey ilçesinde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
19 yaşındaki Etem Vural yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omurca köyünde boş bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Haberler
- 04:34
- 03:55
- 04:00
- 03:43
- 03:12
Sıradaki Haber
Aydın'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz