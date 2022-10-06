Şebeke, sahte evrak düzenlemek yerine gerçek pasaportlarla farklı ülkelerden kişileri akraba gibi gösterdi.Önce yurt dışındaki şebeke üyeleri böbrek arayan hastaları buldu. Ardından Türkiye’deki çete lideri devreye girdi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özel bir hastaneden yapılması planlanan organ ticaretini deşifre etti. 12 kişinin yakalandığı operasyonun detayları ise dikkat çekiciydi.

Organ şebekesi sahte evrak düzenlemek yerine orijinal pasaportları kullandı.

Organ verecek kişiler, hasta yakınlarının yerine geçti. Hastaneye başvuru belgeleri gerçek ama hasta yakınları sahteydi.

Şebeke polis takibine girmemek için de önlem aldı. Pasaportların sahipleri de Türkiye'ye getirildi.

"Obezite ameliyatından sonra değişti" yalanı

Umman'dan kardeşiyle gelen hastaya sanki kardeşinden böbrek nakledilecekmiş gibi gösterildi. Asıl böbrek vericisi ise Ürdün'den getirildi. Organ pazarlığında şebeke liderine 35 bin dolar, böbrek vericisine ise 12 bin dolar verilmesi kararlaştırıldı.

Şebekenin tercümanı, hastaların her adımında yanındaydı. Hastane görevlisi pasaporttaki görselle organ verecek kişinin görüntüsünün uyuşmadığını söylediğinde, "obezite ameliyatından sonra değişti" cevabı verildi.

Tüm pazarlık sürecinde polis takipteydi

Filistin'den gelen bir hasta ise Tunus'lu bir kadın ile evli gibi gösterildi. İkinci organ ticaretinin bedeli ise 50 bin dolardı. Tüm bu pazarlıklar polis ekiplerinin takibindeydi.

Şüpheliler hastanede düzenlenen operasyonla nakil öncesinde yakalandı. Şebekenin elebaşı ise 22 saat sonra Sakarya'da gözaltına alındı.

Yakalana 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. 2 hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.