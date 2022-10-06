İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, yanında getirdiği bir çocukla telefon ve aksesuarlarının satıldığı iş yerine girdi.

Şüpheli, direkt iş yeri sahibinin masasına yönelerek perdeleme yapıp oyalamaya başladı. Beraberinde gelen çocuk ise dükkan içinde gezdikten sonra çekmecelerden birini çekerek aldığı telefonla dışarı çıktı.

Perdeleme yapan kişi, çocuğun dışarı çıkmasının ardından kendisi de dükkandan ayrıldı.

Yaşanan hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.