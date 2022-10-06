Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefoncudaki çocuklu hırsızlık kameraya yansıdı
Avcılar'da bir kişinin, iş yeri sahibine perdeleme yaparak bir çocuğa cep telefonu hırsızlığı yaptırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, yanında getirdiği bir çocukla telefon ve aksesuarlarının satıldığı iş yerine girdi.
Şüpheli, direkt iş yeri sahibinin masasına yönelerek perdeleme yapıp oyalamaya başladı. Beraberinde gelen çocuk ise dükkan içinde gezdikten sonra çekmecelerden birini çekerek aldığı telefonla dışarı çıktı.
Perdeleme yapan kişi, çocuğun dışarı çıkmasının ardından kendisi de dükkandan ayrıldı.
Yaşanan hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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