Van'ın Saray Belediyesince, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) kaynaklarıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirilen "Yem Bitkileri Üretim ve Paketleme" projesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İlçe genelinde 600 dönümlük alana ekilen ve hasadı yapılan silajlık mısırda yüzde 80'lik verim elde edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçenin en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

''Yaklaşık 600 dönüm alanda silajlık mısır ekimi gerçekleştirdik''

Bölgenin tarımsal alanda gelişmesi için silajlık mısır ekimin yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Saray Belediyesi olarak çiftçilerimize destek olmak, yem bitkileri konusunda yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek ve mevcut alanda daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 'Yem Bitkileri Üretim ve Paketleme' projesini hazırladık. Projemizin kabul edilmesiyle ekim, biçim makinelerini tedarik ettik ve bu makineleri çiftçilerin hizmetine sunduk. Bu sene çiftçilerimizin ekeceği alanlarda yüzde 100 hibe tohum desteği de sağlayarak yaklaşık 600 dönüm alanda silajlık mısır ekimi gerçekleştirdik. Şu anda hasadı yapılıyor. Çiftçilerimizin memnun olması bizi de ziyadesiyle mutlu etti.Gelecek yıl yine tohum desteğinde bulunacağız, projemizi daha geniş bir alana yayarak bin dönümün üzerinde bir alanda silajlık mısır üretim ve paketleme işlemini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Çiftçilerden Mahmut Sağlam, silajlık mısır ekiminde yüzde 80 verim aldığını ifade ederek, "Çok su isteyen bir ürün, verimi de iyi. Tarlamda 45-50 tona yakın verim bekliyorum. Buğdaya göre daha verimli" dedi.