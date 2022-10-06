Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 8 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 ton kaçak içki ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 8 ton kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Kaçak İçki
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