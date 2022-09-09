Taşıyıcı annelik kanunen yasak. Sağlık açısından da riskli. Türkiye’de de hiç bir şekilde izin verilmiyor. Buna rağmen taşıyıcı anneliği kazanç kapısı haline getirmeye çalışanlar var.

Sistemin işleyişi genellikle sosyal ağlar üzerinden oluyor. İlanlar veriyorlar. Taşıyıcı anneler ile bebek sahibi olmak isteyenler ilanlar vasıtasıyla birbirlerini buluyor. Anlaşma sağlanırsa detaylar konuşulmaya başlanıyor.

Bebek için kirli pazarlık

TRT Haber ekibi de o gruplardan birinde taşıyıcı annelik için ilan verenlerle iletişime geçti. Ortaya çıkan yazışmalardaki teklifler ve kirli pazarlıklar ise pes dedirtti.

Ekibimizden 300 ile 800 bin arasında değişen rakamlar istediler. Hatta ‘‘Birkaç bebek siparişim var, doluyum’’ diyenler de oldu.

Anlaşma sağlanırsa İki tarafta yurt dışına gidiyor. Embriyo nakilleri yapılıyor. Doğuma kadar tüm ücretler bebeği alacak aileye ait oluyor. Çiftler bebeğin güvenliği için taşıyıcı annenin kendileriyle oturmasını istiyorlar.

Doğmamış bebeklere fiyat biçtiler

Çirkinlik öyle boyutlarda ki. Para kazanmak için yalnızca taşıyıcı annelik ilanı verilmiyor. Çocuğu olmayan çiftlere bebek yapabilmeyi vaat edenler de var. Üstelik aşılama ya da normal yolla olması dahi fark etmiyor.

Ekibimizin yaptığı bir yazışmada karısının çocuğu olmadığı için taşıyıcı anneden normal yolla çocuk isteyen bir vatandaş oldu.

Nakil için adres yurt dışı

Yasak olduğu halde işlemleri Türkiye'de yaptırdığını iddia edenler de var. İddialarına göre, hastane ve doktora rüşvet veriliyor.

Taşıyıcı anne doğum yapıyor, ancak hastaneye çiftlerin adıyla giriş yapılıyor. Böylece taşıyıcı annenin doğum yaptığı ortaya çıkmıyor.

Ekibimizle yazışma yapan bir başka kişi işlemlerin Türkiye'de ayarlayabileceği bir hastanede yaptırabileceğini iddia etti. Ancak Sağlık Bakanlığı yaptığı denetimlerle yasal olmayan bu tür işlemlerin yapılmasına izin vermiyor.

Taşıyıcı annelerin başında ise bir aracı duruyor. Bu kişiler çiftleri taşıyıcı annelik yapacak kadınlara yönlendiriyor. Yazışmalarda elinde 5 tane taşıyıcı anne adayı olduğunu iddia eden bir kişi var. 8 yıldır bu işi yaptığını ifade etti.

Yasa dışı babalık donörü

İlan verenler arasında yalnızca taşıyıcı anneler yok. Babalık donörü için de ilanlar veriliyor. Ekibimiz donör olmak isteyen biriyle de iletişim kurdu. Fiyatın 100 bin ila 300 bin arasında değiştiğini söyledi.

Ancak kendi içlerinde dolandırıcılık çarkı da dönüyor. Daha çok para almak için doğumun ardından bebek kaçırabiliyorlar. Ya da büyüdüğünde çocuğa annesi veya babasının başkasını olduğunu söylemekle tehdit edebiliyorlar.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş