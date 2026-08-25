Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon: 68 gözaltı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu kaynaklarını hedef alan, milletin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Gürlek, "Bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edildiğini aktararak, şirketin 2024-2025'te yaklaşık 17,9 milyar lira para transferi hacmine ulaştığının belirlendiğini aktardı.

Bakan Gürlek, "İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" bilgisini verdi.

Hazine taşınmazlarının belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kemer'deki hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiğinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığının belirlendiğini bildirdi.

Gürlek, "Operasyon kapsamında 5 ilde, 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira seviyesinde olduğu değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

"Yüksek faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldı"

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığını bildiren Gürlek, "Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi belirlendi" bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, "Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu.

Soruşturmalarda görev alan personele teşekkürlerini ileten Gürlek, "Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.