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Türkiye
DHA 27.02.2024 10:47

Yasa dışı bahis oynamak isterken 114 bin 970 lira dolandırıldı

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, sosyal medyadaki yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynamak isterken 114 bin 970 lira dolandırıldı.

Yasa dışı bahis oynamak isterken 114 bin 970 lira dolandırıldı

İzmir'de, yüzde 46 engelli işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fidan, sosyal medyadaki bir sayfada gördüğü yasa dışı bahis sitesindeki kişilere ulaşıp, ilk olarak 21 Şubat'ta maç skorları üzerine 400 TL bahis oynadı.

Sonra kendisine ulaşan yasa dışı bahis sitesindeki kişiler 540 bin TL kazandığını, parayı alabilmesi için 6 bin 775 TL vergi yatırması gerektiğini söyledi.

Fidan, bu parayı kendisine verilen hesaba gönderdi. Ancak daha sonra kazandığı söylenen paranın transferi için de para istenmesi üzerine Fidan, 3 parça halinde toplam 57 bin 795 TL daha gönderdi. Bu defa da 'komisyon' adı altında para talep edilmesi üzerine Fidan, 2 parça halinde toplam 50 bin TL daha gönderdi.

Para talebinin sonu gelmeyince Fidan, dolandırıldığını anlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Fidan, "Para gönderirken hiç düşünmedim. 'Neden' diye sorarsanız borçlarım vardı. 540 bin TL'yi duyunca borçlarımı kapatır, en azından rahat bir nefes alırım diye düşündüm ama tuzağa düştüm. Borç para alıp, bu kişilere gönderdim ama dolandırıldım. Sosyal medyadaki yasa dışı bahis siteleri insanları kandırıyor. Bir cahillik yaptım. Siz de tuzağa düşmeyin" diye konuştu.

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İzmir Bahis Dolandırıcılık
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