Yarışta birinci gelen atın ayağı kırıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 93’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde, 29. Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At Yarışları düzenlendi.

Uzunyazı mevkisindeki yarış alanında yapılan at yarışları, büyük heyecana sahne oldu.

Rahvan Yarışları’nda 45, Dört Nala At Yarışları’nda 21 at yarıştı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı at yarışlarında Üçlü Tay, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı Koşusu, Baş Koşusu, İngiliz Safkan Dört Nal ve Arap Safkan Dört Nal branşlarında çok sayıda at birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşlar ve at yarışı severler, jokeylerin nefes kesen mücadelesine ortak olmak için Kastamonu’da at yarışları sahasına akın etti. Çok sayıda jokeyin yarıştığı at yarışlarında dereceye giren at sahiplerine ve jokeylere ödüllerini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş verdi.

"Yarışlarda birici gelen Demba Ba isimli atın ayağı kırıldı"

3’lü tay kategorisinde İsa İleri’nin atı birinci, Yılmaz Karabakal’ın atı ikinci oldu. Küçük ortada Şahap Gürsoy’un atı birinci, Aliekber Karatepe’nin atı ikinci, Muzaffer Topaloğlu’nun atı üçüncü oldu. Büyük ortada Emircan Şerifoğlu’nun atı birinci olurken Sebahattin Kuzuoğlu’nun atı ikinci oldu.

Başaltı koşusunda Ahmet Boyacı’nın atı birinci, Musa Taflar’ın atı ikinci, Yılmaz Karabakal’ın atı üçüncü oldu. Baş koşuda Günal Genç’in atı birinci, Mehmet Falay’ın atı ikinci ve Yılmaz Karabakal’ın atı üçüncü geldi.

B Grubu Arap atlarının yarışı ise, çekişmeli geçti. Çorum’dan Serdar Öztoyan’ın atı birinci olurken, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı ikinci ve Utku Aygün’ün atı üçüncü oldu.

A Grubu Arap atlarının yarışında ise, Bilgehan Babayiğit’in atı birinci, Osman Göçmen’in atı ikinci, Mehmet Gezgin’in atı üçüncü geldi.

İngiliz atlarının yarışlarında nefesler tutuldu. İngiliz B Grubu dörtnalda Utku Aygün’ün atı birinci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı ikinci ve Orhan Türkoğlu’nun atı üçüncü oldu.

İngiliz A Grubu dörtnalda da, Namık Özen’in atı birinci, Erdoğan İyidöner’in atı ikinci ve Yüksel Kırık’ın atı da üçüncü geldi.

İngiliz A Gurubu dörtnalda yarışan Demba Ba isimli at ise, varış noktasına geldiği sırada ayağı kırıldı. Demba Ba isimli atın sahibi Namık Özen, atının yarışta birici gelmesinden ötürü büyük sevinç yaşarken, hayvanın ayağının kırılmasıyla üzüldü.

Varış noktasında sahibi Namık Özen tarafından açılan, "Kum çim fark etmez, Ertuğrul Arslan affetmez, Demba Ba" pankartı ise dikkat çekti.

Yarışta birici gelen Demba Ba isimli atın jokeyi Ertuğrul Arslan, ödülü almaya atsız gitti.

"Geleneksel sporlarımız konusunda ciddi çalışmalar yapacağız"

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yapılan faaliyetin Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında olduğunu belirtti.

Yarışlarda emeği bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç’e teşekkür eden Başkan Babaş, şöyle konuştu:

"Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey birlik beraberlik, hoşgörü, saygı, sevgi ve bunun yanında böyle güzel aktivitelerde beraber olabilmek. Kültüründen sporuna doğasına, gastronomisine; her bakımdan Kastamonu’yu ele aldık ve tüm dünyaya tanıtmaya gayret gösteriyoruz. At yarışlarımız geleneksel hale geldi. Her yıl düzenliyoruz. Ancak katılımın daha fazla olması bizim için daha önemliydi. Çünkü bu işi teşvik etmemiz lazım, sizlerin de bizleri teşvik etmesi lazım. Bundan sonra da geleneksel sporlarımız konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Otogarın karşısında kurduğumuz çadırda, Geleneksel Okçuluk Federasyonu'yla beraber, Atabeygazi Derneğimizle beraber çok güzel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Birçok gencimizi okçuluk konusunda yetiştiriyoruz. Yine Mahalli İdareler Merkezi olarak kullanılan yerde de önümüzdeki günlerde atlı okçuluk faaliyetleriyle bu işi devam ettireceğiz."

"Yarışmalar, Federasyonumuzun kontrolünde yapılıyor"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ise, "Bu yıl 29’uncusu düzenlenen geleneksel at yarışlarımız, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu hakemlerinin kontrolünde yapılıyor. Her yıl da böyle oluyor. Atlarımız da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun atlarıdır. Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 93’üncü yıl dönümünde düzenlemiş olduğumuz yarışların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güzel müsabakalar izlemeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA