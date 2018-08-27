Kastamonu'da köylüler çevreyi kirletenleri protesto etti

Çifter Köyü'nün ormanlık alanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları olan köylüler, köylerine yakın alanda piknik yapanların çevreye attığı çöpleri topladı.

Köy sakinleri, daha sonra çevreye çöp atılmasını protesto etti.

Çifter Köyü Derneği Başkanı Ahmet Uslu, köylerinin bir orman köyü olduğunu söyledi.

"Doğayı bilinçsiz şekilde kirletiyorlar"

Ormanlarda dikkatli olunmaması halinde yangın çıkabileceğine işaret eden Uslu, "Köyümüzün üst kısmında bulunan ormanlık alan, seçkin ağaçlık bir bölge olduğundan piknikçilerin ilgisini çekmekte. Ağaçlara asılan uyarı levhalarının hiçbir caydırıcılığı bulunmuyor" dedi.

Uslu, çevreye ciddi anlamda zarar verildiğini belirterek, "Bölgeye gelen piknikçiler uyarı levhalarına rağmen duyarsız şekilde çöplerini atıyor. Doğayı bilinçsiz şekilde kirletiyorlar. Mangallarını ağaçlara dayayarak yakıyorlar. Hem çevreye zarar veriyorlar hem de bölgede ciddi yangın riski oluşturuyorlar" diye konuştu.

Başkan Ahmet Uslu, en azından hafta sonları ve bayramlarda bir orman muhafaza memurunun aracıyla uyarıcı anons etmesini istediklerini anlattı, "Gerekirse kanunda belirtilen cezai işlemler uygulanmalıdır. Köyümüz ile ormanın arası yaklaşık 500 metredir. Allah korusun, herhangi bir yangında hava rüzgarlı da olursa alevler kısa sürede köyümüze ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA